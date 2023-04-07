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Gündem
TRT Haber 07.04.2023 18:28

Bakan Çavuşoğlu, Filistin ve İsrailli mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ve İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Filistin ve İsrailli mevkidaşları ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu görüşmede, mevkidaşına, Mescid-i Aksa’nın kudsiyet ve statüsünün korunmasının her zaman Türkiye açısından çok önemli olduğunu ve Türkiye’nin her daim Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, gerginliğin azaltılması için Türkiye’nin ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu da yineledi.

Bakan Malki, Türkiye’nin desteği nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Cohen ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu daha sonra İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile görüştü. Görüşmede Çavuşoğlu, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’nın kudsiyetine ve statüsüne yönelik son provokasyonları ile İsrail’in Gazze ve Lübnan’a hava saldırılarını kınadığını, ramazan ayında ibadet eden masum insanlara şiddet uygulanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, İsrail güvenlik güçlerinin şiddet eylemlerinin herhangi bir bahanesinin olamayacağını söyledi, bunların tekrarlanmaması ve hava saldırılarının yeniden başlatılmaması gerektiğini vurguladı.

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