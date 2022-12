Bakan Çavuşoğlu, Karzai ile görüşmesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afgan halkıyla dayanışmamızı ve ülkenin istikrarı için desteğimizi sürdüreceğiz" sözlerini kullandı.

#Afganistan Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai’yi ağırladık.



Hosted former President @KarzaiH. Our solidarity w/ Afghan people & support for stability of Afghanistan will continue. pic.twitter.com/p1axZqP8XU