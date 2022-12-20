Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bülent Keneş'in iadesi yönündeki talebimizin reddedilmesi çok olumsuz bir gelişme. Biz artık İsveç'ten, Finlandiya'dan güzel sözler işitmek istemiyoruz, somut adımlar görmek istiyoruz. Bu belgede de FETÖ net bir şekilde yer alıyor. Dolayısıyla bu darbecilerin oradaki mensuplarının Türkiye'ye iade edilmesi gerekiyor. Önemli olan kimin karar vereceği değil bizim bu beklentilerimizin karşılanmasıdır.

Yine PKK terör örgütü mensubu kişileri de var iadesini istediğimiz. Bir kişiyi iade ettiler o bizim listemizde yoktu. Onu da memnuniyetle karşıladığımızı söyledik. Bir kişiyi iade ettik bu işi kapatalım gibi bir beklentileri varsa bu gerçekçi bir beklenti değildir.

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