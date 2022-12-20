Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 14:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Erdoğan, Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı Vejdi Raşidov ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı Vejdi Raşidov ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı Vejdi Raşidov ile görüştü.
Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde yapılan görüşmenin ardından Ankara'ya hareket etti.
Etiketler: Bulgaristan Recep Tayyip Erdoğan
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