Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı Vejdi Raşidov ile görüştü.

Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde yapılan görüşmenin ardından Ankara'ya hareket etti.