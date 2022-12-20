Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 14:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma bakanları yarın toplanacak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları ile Kayseri’de gerçekleştirilecek Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı’nda bir araya gelecek.
Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı’nın dokuzuncusu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde memleketi Kayseri'de gerçekleştirilecek.
Akar, iki gün sürecek toplantı kapsamında Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile ikili ve üçlü toplantılar yapacak.
Toplantıda Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye başta olmak üzere bölgenin barışı, istikrarı ve geleceği konusunda yapılacakların ele alınması bekleniyor.
Bir önceki üçlü toplantı geçen sene ekim ayında Gürcistan'ın Telavi kentindeki Tsinandali bölgesinde yapılmıştı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar Gürcistan Azerbaycan
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