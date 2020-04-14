Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu: BMGK koronavirüs meselesini ele almada geç kaldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yeni tip koronavirüs meselesini ele almada çok geç kaldı." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Covid-19'un İdlib'deki durumu daha kötüleştirdiğine işaret ederek, "uluslararası toplum harekete geçmeli" çağrısı yaptı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 19:26
Son Haberler
- 19:37
- 19:24
- 19:33
- 19:32
- 19:34
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz