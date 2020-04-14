Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs diplomasisi sürüyor. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin KKTC'ye desteğinin koronavirüsle mücadelede de süreceğini ifade etti.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 18:08
Son Haberler
- 18:28
- 18:25
- 18:24
- 18:13
- 18:19
Sıradaki Haber
Altun'un ev adresi ile ilgili yayınlara "terör soruşturması"
Yükleniyor lütfen bekleyiniz