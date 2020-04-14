Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs diplomasisi sürüyor. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin KKTC'ye desteğinin koronavirüsle mücadelede de süreceğini ifade etti.