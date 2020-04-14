Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Altun'un ev adresi ile ilgili yayınlara "terör soruşturması"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlar nedeniyle "terör örgütlerine hedef göstermek" suçundan soruşturma başlattı.
Başsavcılık, İletişim Başkanı Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının bazı basın yayın organlarında yayınlanması üzerine harekete geçti.
Bu kapsamda, "terör örgütlerine hedef göstermek" suçundan soruşturma başlatıldı.
Araziyi 10 yıllığına kiraladı
Fahrettin Altun'un, Üsküdar Kuzguncuk'taki evinin arka tarafında yer alan araziyi, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 10 yıllığına kiraladığı öğrenildi.
Bazı medya organlarında, bu araziye yerleştirilen modüler çardağın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından izinsiz yapılaşma olduğu gerekçesiyle kaldırıldığı iddiasının yer aldığı haberde, Altun'un ikametgahının açık adresi ve fotoğrafı kullanılmıştı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 17:27
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