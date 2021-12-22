Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun, mevkidaşı Makei ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ele alındı.

Çavuşoğlu, 1 Aralık'ta, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak için gittiği İsveç'in başkenti Stockholm'de, Makei ile bir araya gelmişti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Makei'yle ilişkilerimiz, bölgesel gelişmeler ve düzensiz göç konusunu ele aldık." ifadesini kullanmıştı.