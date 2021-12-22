Son hazırlıklar tamamlandı, güvenlik önlemleri artırıldı, ilçe pankartlar ve parti bayraklarıyla donatıldı

Salgın nedeni ile 2019’da kamp yapan belediye başkanları o aranın ardından yeniden Kızılcahamam'da.

804 il ve ilçe belediye başkanı katılacağı kamp bugün başlıyor ve 3 gün sürecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kampın ikinci gününde Kızılcahamam’da olacak, belediye başkanlarına seslenecek.

AK Parti'li belediyelerin çalışmaları ve 2023 seçimlerinde izlenecek yol haritası değerlendirilecek.

Gündemde yeni ekonomi modeli de var

İki gün boyunca ekonomiden güvenliğe, iç ve dış gelişmeler konuşulacak. Özellikle yeni ekonomik model kampta detaylarıyla ele alınacak. Kur korumalı vadeli mevduat sistemi, belediye başkanlarına anlatılacak. Sürecin sahada vatandaşa nasıl anlatılması gerektiği konusunda istişarelerde bulunulacak.

Belediye başkanları, güvenlik ve çevre ile ilgili bilgilendirilecek

AK Parti Genel Başkan vekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş da belediye başkanlarıyla bir araya gelecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun belediye başkanlarına sunum yapacağı öğrenildi. Kampta, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik moderatörlüğünde panel de düzenlenecek.