Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 13:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
DEAŞ'ın öldürülen lideri Bağdadi'nin sağ koluna hapis cezası
DEAŞ terör örgütünün öldürülen elebaşı Ebu Bekir el-Bağdadi’nin sağ kolu olduğu öne sürülen Ahmed Süleyman İbni Muhammed “terör örgütü yöneticiliği” suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı.
Öldürülen DEAŞ lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin Suriye'de Hama'ya intikalinde rol oynadığı ve örgüt içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği iddiasıyla tutuklanan Tacikistan kökenli Ahmed Süleyman İbni Muhammed hakkında "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sanık "Resmi belgede sahtecilik suçundan ise beraatine karar verildi.
Etiketler: Son Dakika DEAŞ Terörle Mücadele
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