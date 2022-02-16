Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü
[Fotoğraf: Arşiv]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, mevkidaşı Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten Bayramov'a teşekkür eden Çavuşoğlu, mevkidaşına, ilerleyen günlere yönelik planlanan Azerbaycan ziyaretini ertelemek durumunda kaldığını bildirdi.
Çavuşoğlu ve Bayramov, görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve güncel bölgesel gelişmeleri ele aldı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan
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