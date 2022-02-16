Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 15:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör örgütü mensupları sınırda yakalandı
Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, 2'si PKK/KCK ve 2'si DEAŞ terör örgütü mensubu olmak üzere 10 kişi sınırda yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs, hudut birlikleri tarafından yakalandı.
Yakalan şahısların dördünün FETÖ, ikisinin PKK/KCK, ikisinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Etiketler: DEAŞ FETÖ PKK/KCK Sınır Güvenliği
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