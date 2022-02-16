Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs, hudut birlikleri tarafından yakalandı.

Yakalan şahısların dördünün FETÖ, ikisinin PKK/KCK, ikisinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.