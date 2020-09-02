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Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Bayramov ikili ve bölgesel konuları ele aldı.
Etiketler: dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ceyhun bayramovSon Güncelleme: 2 Eylül 2020 Çarşamba 17:14
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