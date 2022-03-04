Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan'a gidecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yarın Azerbaycan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Azerbaycanlı mevkidaşı Jeyhun Bayramov'u ziyaret edecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:
"Sayın Bakanımız 5 Mart 2022 tarihinde Azerbaycan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.
Sayın bakanımız, ziyareti sırasında, mevkidaşı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile bir araya gelecek ve Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından kabul edilecektir."
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