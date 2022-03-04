Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Azerbaycanlı mevkidaşı Jeyhun Bayramov'u ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

"Sayın Bakanımız 5 Mart 2022 tarihinde Azerbaycan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.

Sayın bakanımız, ziyareti sırasında, mevkidaşı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile bir araya gelecek ve Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından kabul edilecektir."