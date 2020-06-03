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Bakan Çavuşoğlu: Ayasofya, Türkiye Cumhuriyeti'nin mülküdür ve fethedilmiştir
[Fotoğraf: AA ]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ayasofya, Türkiye Cumhuriyeti'nin mülküdür ve fethedilmiştir" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündemle ilgili açıklama yaptı.
Çavuşoğlu, son dönemdeki Ayasofya tartışmalarıyla ilgili, "Ayasofya, Türkiye Cumhuriyeti'nin mülküdür ve fethedilmiştir" dedi.
Etiketler: son dakika Mevlüt Çavuşoğlu ayasofyaSon Güncelleme: 3 Haziran 2020 Çarşamba 11:17
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