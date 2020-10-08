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Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Maas ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl 15’incisi düzenlenen Bratislava Küresel Güvenlik Forumu(GLOBSEC) için geldiği Slovakya’da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Slovakya’da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la görüştü.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Heiko Maas almanyaSon Güncelleme: 8 Ekim 2020 Perşembe 12:16
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