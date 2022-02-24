Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 23:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonunun uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğunu, bu operasyonu kabul edilemez bulduklarını ve reddettiklerini söyledi.
Çavuşoğlu, ayrıca, Ukrayna’nın siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteklerini vurguladı, diplomasi ve itidal için çaba göstereceklerini anlattı.
Bakan Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşıyla ayrıca, konuya ilişkin BM, NATO, AGİT ve Avrupa Konseyi’nde devam eden süreçler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.
Etiketler: ABD Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Ukrayna
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