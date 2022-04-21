Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Bozdağ'ın, açıklamalarının satır başları şöyle;

Sığınmacılarla ilgili farklı değerlendirmeler yapılıyor. Sığınmacılar hukuk çerçevesinde bulunuyorlar. Bundan sonraki süreçte Türkiye aynı tavrı devam edecek.

Cezaevlerinde işkence yoktur, kötü muamele yoktur. Şu ana kadar iddiaların hepsi asılsız çıktı.

Cemal Kaşıkçı davası

Cemal Kaşıkçı dosyasında yargılama yapan mahkeme kararı, burada duruşmanın düşmesine dair karar yok. Yargı yetkisinin devri söz konusu değil. Yargılama Suudi Arabistan’da devam edecek.

"Önemli sonuçlara ulaşıldı"

Bursa'daki infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse yönelik terör saldırının failleri konusunda güvenlik güçleri yakın takipte. İz sürmeye devam ediyorlar. Şu anda ilk verilere göre önemli sonuçlara ulaştıklarını görüyoruz. İnşallah yakın bir zamanda da bu işi yapan faillere ulaşılacağını umut ediyorum. Çalışma hızlı bir şekilde devam ediyor.