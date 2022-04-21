Milli Eğitim Bakanlığı ile özel okullar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenlere kariyer basamakları getiren Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin yeni yönetmelik yakın zamanda yayımlanacak.

Yönetmeliğin hemen ardından uzman ve başöğretmenlik eğitimleri ile sınav sürecine ilişkin başvuru tarihlerini içeren takvim kamuoyuna açıklanarak, öğretmenlerin kariyer basamaklarına ilişkin süreç başlatılmış olacak.

"Yönetmelik cuma günü Cumhurbaşkanlığına gönderilecek"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dün akşam yaptığı açıklamada yönetmelik çalışmalarıyla ilgili de hazırlıkların son aşamaya geldiğini, tüm sivil toplum kuruluşlarından ve eğitim paydaşlarından görüşleri aldıklarını söyleyerek, "İnşallah cuma günü itibarıyla yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına göndereceğiz" açıklamasını yapmıştı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun 14 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından aynı gün Milli Eğitim Bakanlığınca kanun doğrultusunda hazırlanan "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Taslağı" da kamuoyunun görüşü alınmak üzere askıya çıkarılmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, paydaşların görüşü alınarak son şekli verilen alt mevzuat, ağırlıklı olarak adaylık kaldırma sınavı yerine aday öğretmenlerin gelişim destekli süreçleri, uzman öğretmenlikle ilgili düzenlenecek eğitimlerin kapsamı ve başöğretmenlikle ilgili süreçlerin nasıl olacağı gibi kanunda detaya ihtiyacı olan süreçleri tanımlayan çerçeve bir yönetmelik olma özelliği taşıyor.

Öğretmenlerin kariyer süreçlerine ilişkin detayların yer alacağı yeni yönetmeliğin hemen ardından hem uzman öğretmenlik hem de başöğretmenlikle ilgili eğitim programı tarihi ve sınav tarihi de açıklanacak ve böylece süreç başlatılmış olacak.

Öğretmenler için 3 kariyer basamağı

Öğretmenlik Meslek Kanunu doğrultusunda hazırlanan Aday Öğretmenlik Ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Taslağı'nda, öğretmenlik, adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrıldı.

Milli Eğitim Bakanlığında, 75 bin dolayında daha önce yapılan uzmanlık sınavını kazanmış öğretmen ile 80 dolayında başöğretmen görev yapıyor. Bu öğretmenler kanun yürürlüğe girdikten sonra otomatik olarak uzman öğretmenlik ile başöğretmenliğe geçiş yaptı.

Takvimin açıklanması ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığının yanı sıra özel kurumlar ile diğer kamu kurumlarında çalışan öğretmenler için kariyer basamakları süreci başlatılmış olacak.

Uzman öğretmenlik kariyer basamağında 1342 lira bir ek ödeme

Bakanlıkta meslekte 10 yılını dolduran öğretmenlere 180 saatlik kurs ve yapılacak sınavla uzman öğretmenlik kariyer basamağı ile hem bir derece hem de bugünün şartlarında 1342 lira bir ek ödeme yapılacak.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan 496 bin 288 öğretmen uzman öğretmenliğe başvurabilecek. Bu öğretmenlerin tamamı, herhangi bir kontenjan kısıtlaması olmadan uzman öğretmenlik eğitimlerine ve daha sonra sınavına katılma hakkı elde edecek.

Uzmanlıkta 10 yılını dolduran öğretmenlere de 240 saatlik bir kurs ve yapılacak ve sınavla başöğretmenlik kariyer basamağı ile ayrıca bir derece daha ve maaşlarında da yine bugünün şartlarında 2684 lira artış sağlanacak. Bu kapsamda 20 yılını tamamlayan mevcut 75 bin 669 uzman öğretmen, başöğretmenliğe başvuru hakkı kazanmış olacak. Bu öğretmenler için de eğitimler ve sınav için herhangi bir kontenjan kısıtı bulunmuyor.

Öte yandan öğretmen maaşlarına kariyerlerine göre yansıyacak artışlar, memura verilecek her iyileştirmeden etkilenecek şekilde 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yazılı sınavdan muaf olacak öğretmenler

Kanuna göre, lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen, doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak.

Yayımlanacak yeni yönetmelikte de bu konudaki detaylara yer verilecek. Halen Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 2 bin 234 doktorasını yapmış, 115 bin 257 yüksek lisansını tamamlamış öğretmen görev yapıyor.

Taslakta, yazılı sınavlara ilişkin duyurunun sınav tarihinden en az 6 ay önce Bakanlığın internet sitesinde ilan edileceği yer alıyor.

Duyuruda, sınava başvuru tarihi, sınavların yapılacağı tarih, sınav konularının ağırlıkları, sorulacak soru sayısı ve puan değeri ile Merkez Sınav Komisyonunca belirlenecek diğer hususlara yer verilecek.

Özel öğretim kurumları ile diğer kamu kurumlarında öğretmen olarak görev yapanlardan uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını aldıktan sonra Bakanlık kadrolarına öğretmen olarak atananların, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanları için öngörülen haklardan yararlanması da öngörülüyor.