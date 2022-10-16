Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağındaki patlamayla ilgili bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

"Müessemizde kömür üretimine ara veriyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ekiplerin, ocakta kısmi devam eden yangınla mücadele ettiğini berliterek şunları söyledi:

"O alanı kontrol altına almak için de kapatma kararı verildi. Şu anda baraj yapma işlemleri devam ediyor. Arkasından da azot ve gerekirse su ve diğer kimyevi maddeleri ocağa basmak suretiyle orayı tamamen kontrol altına alacağız. Tesisin yeniden üretime hazırlanabilmesi için oluşan hasarların tespiti, bunların tekrar tesis edilmesi gibi teknik işlemler devam edecek. Bu işler bitinceye kadar müessemizde kömür üretimine ara veriyoruz."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Ocakta kısmi devam eden yangınla mücadele devam ediyor. O alanı komple kontrol altına alabilmek için kapatma kararı verildi.https://t.co/fBiVWOfgbg pic.twitter.com/sBafXsRecZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 16, 2022

"İhmal, kusur, eksiklik ne varsa hukuk gereğini yapacaktır"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ' ise şu açıklamaları yaptı:

"Tedbirler geliştirilerek alınmaya devam edilecek. İlk önce 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi, ancak olayda hayatını kaybeden işçilerimizin çoğalması üzerine sayı 5'e çıkarıldı. Şu anda 5 Cumhuriyet Başsavcımız olayın tahkikatını sürdürmektedir. Olay bütün yönleriyle soruşturulacak ve aydınlatılacaktır. Kafalarda ne kadar soru varsa bunların hepsinin cevabı bu tahkikat sonucunda ortaya çıkacaktır. Amaç, hakikati bütün gerçekliğiyle ortaya çıkarmaktır. İhmal, kusur, eksiklik ne varsa bu kim veya kimlerden kaynaklanıyorsa hukuk bunlarla ilgili gereğini yapacaktır, kimsenin endişesi olmasın. Olayın ilk duyulduğu andan itibaren Cumhuriyet Başsavcılığımız harekete geçmiştir. Hem adli tahkikat başlatımıştır hem de adli tıptan görevlendirilen takviye uzmanlarla burdaki çalışmalar koordine edilmiştir. Bu tahkikatı biz de yakında takip edeceğiz."