Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen 41 işçinin hayatını kaybettiği patlama sonrası çok sayıda mevkidaşı Bakan Akar’a başsağlığı ve destek mesajı gönderdi. Bunlar arasında Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos da yer aldı.

Panagiotopoulos'un mesajında başsağlığı dileklerini dile getirdiği, Akar'ın da Yunan mevkidaşına teşekkür ettiği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Akar ve Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, hafta içinde NATO Karargahı'nda bir araya gelmiş, Ege'de tansiyonun arttığı dönemde "diyalog" mesajı vermişti.