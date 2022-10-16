ISNA Kanada CEO’su Fouzan Khan, hastane projesinin sahibi Trillium Sağlık Ortakları Vakfı ile vardıkları anlaşma gereği, 10 yıl içinde toplam 5 milyon Kanada doları bağışta bulunacaklarını, bunun karşılığında İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in isminin ve bir hadisinin, hastane ana binasının dış duvarına asılacağını söyledi.

Kanada’da her yıl ekim ayının İslam Medeniyeti Ayı olarak kutlandığını belirten Khan, etkinlik için Hz. Muhammed’in doğduğu rebiülevvel ayını beklediklerini belirtti.

Khan, bağışın ilk kısmı olan 250 bin Kanada doları için geçen hafta çevrim içi kampanyayı başlattıklarını, yaklaşık 20 bin Kanada doları toplandığını ifade etti.

"Peygamberimizi, kendi projelerimizin dışında da anlatmalıyız"

Hastanenin yapımına, ülkedeki başka toplulukların da bağışlarla katkıda bulunduğunu anlatan ISNA Kanada CEO’su Khan, şöyle konuştu:

‘’Bu çalışma ile Peygamberimizin ismi ve bir hadisi, ülkenin en büyük projesinin ana binasının dış duvarına asılacak. Bu, peygamberimize olan sevgimizi onurlandırmanın ve göstermenin eşsiz bir yolu. Bu fikir, Müslümanların daha fazla topluluk alanına dahil olmasını düşünen üyelerimizin kolektif düşünce sürecinde oluştu. Peygamberimizi, kendi camilerimizin ve projelerimizin dışında da anlatmalıyız. Sorumlu vatandaşlar olarak görülebileceğimiz sosyal alanlar, sadece merkezlerimiz ve toplumumuzla sınırlı değildi. Bu projenin amacı, böyle bir şey inşa etmekti.’’

Hastane inşaatı için topluluklar 1 milyar dolar bağışlayacak

Öte yandan Trillium Sağlık Ortakları Vakfı Başkanı Caroline Riseboro, tamamlandığında 100 milyar Kanada dolarına mal olması beklenen hastane için ülkedeki topluluklardan 1 milyar Kanada doları bağış beklediklerini dile getirdi.

Riseboro, farklı milletlerden etnik gruplar başta olmak üzere, itfaiyeciler ve polisler gibi teşkilatlardan da toplanacak 1 milyar Kanada dolarına ilaveten, Kanada devletinin geri kalan tüm giderleri karşılayacağını anlattı.

Riseboro, Kanadalı Müslümanların hastane projesine verdikleri destek ve ISNA Kanada’nın çabaları için teşekkür etti.