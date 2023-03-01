Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesine ilişkin açıklamasında şunları kaydetti;

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin bu dönemde çıkması buruk bir sevinç. Bütçeye ek yük olmayacak, hepsinin planlaması yapıldı. Meclis Genel Kurulu'nda yasalaşan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra başvuru yapabilecek.

Hak kaybı olamayacak panik yapmaya gerek yok. E-devletten üzerinden müracaat yapılabiliyor. E-Devlet üzerinden bir sorunla karşılaşırlarsa, sanmıyorum bir sorunla karşılaşacaklarını bizzat da başvuru yapabilirler. İlk maaş nisanda, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonraki ilk ay yani.