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Gündem
AA 05.10.2024 14:14

Bakan Bayraktar: Somali ile enerji diplomasimizi sürdürüyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kıtalar arası enerji çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Bakan Bayraktar: Somali ile enerji diplomasimizi sürdürüyoruz

'Oruç Reis' İstanbul boğazından geçerken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Mohamed Omar ile görüştü.

Geminin Somali denizlerinde gerçekleştireceği çalışmaların ayrıntılarının bir kez daha ele alındığı belirten Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Sayın Abdirisaq Mohamed Omar ile Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimizi uğurlamadan önce bir görüşme gerçekleştirdik. Gemimizin Somali denizlerinde gerçekleştireceği çalışmaların ayrıntılarını bir kez daha ele aldık. Mevcut iş birliğimizi kara sahalarında da sürdürme adına karşılıklı olarak yapabileceklerimizi değerlendirdik".

"Kıtalar arası çalışmalarımızı genişleteceğiz"

Bakan Bayraktar, aynı gün İstanbul'da Sao Tome ve Prinsipe Altyapı ve Doğal Kaynaklar Bakanı ile de görüştü. Somali'yle başlatılan kıtalar arası çalışmaların genişleyeceğini söyledi.

Bakan Bayraktar: Somali ile enerji diplomasimizi sürdürüyoruz

Bakan Bayraktar paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da Sao Tome ve Prinsipe Altyapı ve Doğal Kaynaklar Bakanı Jose do Nascimento Carvalho de Rio ile bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede Sao Tome ve Prinsipe'nin offshore sahalarında hidrokarbon alanında geliştirebileceğimiz işbirliklerini değerlendirdik. Somali’yle yaptığımız anlaşmayla başlattığımız kıtalar arası çalışmalarımızı genişletmek için uluslararası enerji diplomasimizi sürdürüyoruz."

Somali sularında işbirliği ve keşif çalışmaları

Öte yandan, bugün, Türkiye-Somali ilişkileri için kritik bir anı işaret ediyor.

Türkiye'nin denizcilik alanındaki gururu olan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, İstanbul Boğazı'nda düzenlenen bir veda töreninin ardından Somali'ye doğru yola çıkmaya hazırlanıyor.

Bu misyon, Türkiye ile Somali arasında imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması sayesinde mümkün hale geldi ve Somali sularında işbirliği ve keşif çalışmalarının artması için zemin hazırlıyor.

Bu anlaşma Savunma ve Ekonomi İşbirliği Çerçeve anlaşmasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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Alparslan Bayraktar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Oruç Reis Petrol Somali
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