Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden, Enflasyonla Topyekun Mücadeleye ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlatılan ve bu gece sona erecek ÖTV ve KDV indirimleri ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Albayrak, Tapu harcı oranı ile konutta KDV indiriminin devam edeceğini, otomotiv, beyaz eşya ve mobilyada da ÖTV indirimlerinin yeni yılda 3 ay süreyle devam ettirileceğini açıkladı söyledi.

Enflasyonla Topyekun Mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlattığımız ve bu gece sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz. İndirimlerimiz milletimize ve sektörlerimize hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/wRCasTu8Br — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 31 Aralık 2018

Kaynak: TRT Haber