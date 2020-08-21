Bakan Albayrak'tan müjde paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bir fotoğrafını paylaşarak, #MüjdelerOlsun etiketi ile "Haydi Bismillah" ifadesini kullandı.
Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün vereceği müjdeye kilitlendi.
Bakan Albayrak, Erdoğan'ın "Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum." ifadeleri ile duyurduğu müjdeyle ilgili paylaşım yaptı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile fotoğrafını #MüjdelerOlsun etiketi ile paylaşan Bakan Albayrak, "Haydi Bismillah" dedi.
Haydi Bismillah..#MüjdelerOlsun pic.twitter.com/AsmuKCkWV9— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 21, 2020
Bakan Albayrak gün içinde yaptığı diğer paylaşımda da "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!" ifadelerini kullanmıştı.
Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes,— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 21, 2020
Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!#MüjdelerOlsun
Cumhubaşkanı Erdoğan'ın müjde açıklamasını bugün saat 15.00'te yapacak.
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