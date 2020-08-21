Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün vereceği müjdeye kilitlendi.

Bakan Albayrak, Erdoğan'ın "Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum." ifadeleri ile duyurduğu müjdeyle ilgili paylaşım yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile fotoğrafını #MüjdelerOlsun etiketi ile paylaşan Bakan Albayrak, "Haydi Bismillah" dedi.

Bakan Albayrak gün içinde yaptığı diğer paylaşımda da "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!" ifadelerini kullanmıştı.

Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes,



Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!#MüjdelerOlsun — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 21, 2020

Cumhubaşkanı Erdoğan'ın müjde açıklamasını bugün saat 15.00'te yapacak.