Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sözlerine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın beni İsrail’e gönderdiğini söylemiş. Ben hayatımda İsrail’e hiç gitmedim.

Bu yalanları dinlemekten bıktık. Biz muhatap almadıkça iftira atmaktan, her köşeye sıkıştıklarında yalan söylemekten bıkmadılar. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 25 Aralık 2018

Albayrak paylaşımında şunları kaydetti;

"Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın beni İsrail’e gönderdiğini söylemiş. Ben hayatımda İsrail’e hiç gitmedim. Bu yalanları dinlemekten bıktık. Biz muhatap almadıkça iftira atmaktan, her köşeye sıkıştıklarında yalan söylemekten bıkmadılar."

Kaynak: TRT Haber

Bu yalanları dinlemekten bıktık. Biz muhatap almadıkça iftira atmaktan, her köşeye sıkıştıklarında yalan söylemekten bıkmadılar.