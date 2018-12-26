Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarını kınadı.

Heniyye, Netanyahu'nun, Filistin halkının direnişi, dünyadaki boykot hareketlerinin başarılı olması ve karşı karşıya kaldığı yolsuzluk suçlamaları neticesinde içine düştüğü korku ve panik haliyle Erdoğan'a dil uzattığını söyledi.

Hamas lideri, "Filistin'de terör ve zulüm yapan çocuk katili Netanyahu'nun, insanlık dersi vermeye ve dünyadaki mazlumların destekçisi Erdoğan'a dil uzatmaya hakkı yok." diye konuştu.

Kaynak: AA