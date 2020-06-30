Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın oğlunun doğum haberi sonrası sosyal medyada yapılan hakarete tepki yağdı.

"Vicdanları yaralayan nefret söylemi adalet önünde hesap verecektir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dünyaya gözlerini yeni açmış bir yavruya, heyecanını yaşayan anneye ve bu mutluluğu paylaşan babaya hakaret kabul edilemez. Cumhurbaşkanımızın kızı Esra Albayrak Hanım'ı hedef alan ahlak dışı söylemi lanetliyorum. Vicdanları yaralayan nefret söylemi adalet önünde hesap verecektir." dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bu şahısların hukuka hesap vereceğini belirterek, "Körpecik yavruya, annesine, babasına çirkin iftiralarla saldırma düşkünlüğüne sapmış, ruhunu nefrete boğdurmuş, ağzı bozuk, fikri çürük, aynı havayı solumaktan hicap duyduğumuz güruhu kınamak bile zul geliyor." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bazı kesimlerdeki duyarsızlığa vurgu yaptı. Varank, "Geçtiğimiz günlerde sahte duyarlılık gösterisi için sıraya girenler, konu, insanlıktan bihaber namussuzların sayın Cumhurbaşkanımızın kızı ve yeni doğmuş torunlarına saldırması olunca, kafalarını nasıl deve kuşu gibi kuma gömüyorlar hayretle izliyoruz. Yazıklar olsun." değerlendirmesinde bulundu.

İletişim Başkanı Altun'dan tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, örgütlü bir saldırı yapıldığına dikkat çekti. Altun şunları kaydetti; "Bu örgütlü ahlaksızlığa karşı tepkisiz kalanların riyakarlığını da görmezden gelemeyiz. İkiyüzlülüğü ve ahlaksızlığı zihniyetlerinin bir parçası haline getirenlere karşı biz hakikatin ve ahlakın tarafı olmayı sürdüreceğiz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın tepkisi de sert oldu. Ünal, "Kötülüğün sıradanlaştırılmasından bahsedenler masum bir çocuğun dünyaya gelmesi üzerinden nasıl nefret kusulduğuna baksınlar. Bu nefret sarmalını oluşturanları unutmuyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yeni doğmuş masum yavruya, anne ve babasına uzanan galiz dillerin, vicdansız saldırıların bu toplumda yeri yoktur, olamaz! Bunu ancak insanlıktan nasibini alamayanlar yapar." değerlendirmesinde bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni doğum yapmış bir anneye, sevincini paylaşan bir babaya ve dünyaya gözlerini yeni açmış bir bebeğe hakaret edecek, kin kusacak kadar kötü olanlara rağmen bu nefret diline teslim olmayacağız. Edep ya Hu." açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Twitter'daki açıklamasında, "Bakanımız Berat Albayrak ve eşleri Esra Albayrak’ı Hamza Salih yavrumuz vesilesiyle tebrik ediyorum." ifadesini kullandı. Kurum, "Bizim inancımızda cennet, annelik payesine ulaşmış her kadının ayakları altındadır. Masum bir çocuk ve annesi üzerinden sergilenen ahlak dışı tutum ve paylaşımları kınıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Esra ve Berat Albayrak çiftini, yeni doğan evlatları sebebiyle kutladığını belirtti. Koca, "Her doğan çocuk, daha iyi bir dünya için bir umut, yeni bir başlangıçtır. Hamza Salih’le anne babası için kullanılan ifadeler, umut duyulabilir yönü kalmamış kişilere ait olsa gerek. Allah ıslah etsin." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımlara ilişkin "Bu sefil ve karanlık zihniyeti lanetliyorum." ifadesini kullandı. Kalın, Twitter'dan, "Esra Albayrak Hanımefendi'ye yönelik paylaşımda bulunan kişinin 'bel hum adall' olduğu aşikardır ve bu alçaklığı, kamu vicdanında ve hukuk önünde cezasız kalmayacaktır. Bu sefil ve karanlık zihniyeti lanetliyorum." paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Doğan her çocuk yarınlarımıza dair en hakiki umudumuzdur." ifadesini kullandı. Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Dünyaya gelmiş yavrumuz Hamza Salih'in ailesine ve milletimize hayırlı bir evlat olmasını diler, kardeşlerim Esra ve Berat Albayrak çiftini tebrik ederim. Annelik ve kadınlık onurunu layıkıyla taşıyan Esra Albayrak'ı üzmeye yönelik çirkin tavrı ve böylesine insani bir durumda bile alçakça haysiyet cellatlığı yapan ahlaksızları şiddetle kınıyorum."

AK Parti Sözcüsü Çelik: Biz aile değerlerinin haysiyetini savunmaya devam edeceğiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin, "Aile değerlerini sistematik olarak hedef alan siyasiler, teşvik ettikleri bu çirkin iklimden sorumludur. Biz aile değerlerinin haysiyetini savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter adresinden, söz konusu paylaşımlara sert tepki gösterdi.

"Nefret söyleminin her zaman haysiyet yoksunu müşterileri vardır. Aile değerlerini nefret söyleminin konusu yapan siyasilerin müşterisi bataklıkta çıkıyor." paylaşımı yapan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu siyasilerin ürettiği iklimde nefes alan ahlak yoksunlarının yeni doğan masum bir bebeği hedef alarak, sayın Cumhurbaşkanımızın ailesine, Hazine ve Maliye Bakanımız sayın Berat Albayrak ve değerli eşi Esra Albayrak’a dönük kullandıkları ifadeler haysiyetsizliktir. Aile değerlerini sistematik olarak hedef alan siyasiler, teşvik ettikleri bu çirkin iklimden sorumludur. Biz aile değerlerinin haysiyetini savunmaya devam edeceğiz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de paylaşımlara tepki gösterdi.

Özhaseki, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Kadın ve çocuklar üzerinden çıkar siyaseti yürüten zavallı güruh, bugün sayın Bakanımız Berat Albayrak ile değerli eşi Esra Albayrak Hanımefendi’nin dünyaya yeni gelen masum bebekleri Hamza Salih üzerinden aciz öfkelerini kusmakta hiçbir beis görmemektedir. Böylesine insanlıktan nasibini almamış, ahlaksız, vicdansız ve haysiyetsiz kişilere ve bu kahrolasıca kirli siyasete karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.

TBMM Başkanı Şentop'tan tepki

BMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: Küfür ve hakaretten başka bir şey bilmeyen, insanlıktan nasipsiz, ahlak ve edepten mahrum şahıslara sosyal medyada da asla müsamaha gösterilmemelidir. Hamza Salih Albayrak’ın hayırlı salih bir evlat olmasını Cenabıhak’tan niyaz ediyor, Esra ve Berat Albayrak çiftini kutluyorum.

Muhalefet partileri de tepki gösterdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımlara tepki gösterdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu paylaşımında, "Bugün ülke olarak yine birileri adına utandık!" ifadesini kullanan Karamollaoğlu, "Esra Albayrak Hanımefendi'ye yapılan ahlaksızlık kabul edilemez; kime kimden gelirse gelsin, her türlü ahlaksızlığın karşısındayız. Esra ve Berat Albayrak çiftinin yeni doğan evlatlarına sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Esra ve Berat Albayrak çiftini yeni dünyaya gelen bebekleri için kutluyoruz. Allah evlatlarını analı, babalı büyütsün. Bu ülkenin örf ve adetlerinde yeni doğan bebekler için anne ve babalar sadece tebrik edilir. Kötü söz asla söylenmez." değerlendirmesinde bulundu.

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce de söz konusu paylaşımlara ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu. İnce, paylaşımında, "Sosyal medyada Esra Albayrak'a yönelik yapılan paylaşım ahlaksızlıktır. Bu tür paylaşımlar ister Başak Demirtaş'a yapılsın, ister Esra Albayrak'a yapılsın, kime yapılırsa yapılsın karşı çıkmalıyız, kınamalıyız, yapanı da cezalandırmalıyız." ifadesini kullandı.

Söz konusu paylaşımlara yönelik toplumun farklı kesimlerinden birçok kişi sosyal medya aracılığıyla tepki gösterdi.