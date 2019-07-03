Gündem

Bakan Albayrak: Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:38 - Son Güncelleme 03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:54

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonda düşüş trendinin sürdüğünü ve Haziran rakamları ile yıllık hedefin altına gelindiğini söyledi.

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamlarıyla yıllık hedefimizin altına geldik." dedi. Albayrak, gıda tarafındaki kazanımları koruyacaklarını, önce tek haneli enflasyonu görecek, ardından da yılı hedeflerinin altında bir oranda kapatacaklarını söyledi. Albayrak: "Gıda tarafındaki kazanımları koruyacak, önce tek haneli enflasyonu görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız." dedi. Kaynak: TRT Haber Etiketler: hazine ve maliye bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak enflasyon rakamları berat albayrak enflasyon

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.