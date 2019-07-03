Enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamlarıyla yıllık hedefimizin altına geldik." dedi.
Albayrak, gıda tarafındaki kazanımları koruyacaklarını, önce tek haneli enflasyonu görecek, ardından da yılı hedeflerinin altında bir oranda kapatacaklarını söyledi.
Albayrak: "Gıda tarafındaki kazanımları koruyacak, önce tek haneli enflasyonu görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız." dedi.
Kaynak: TRT Haber