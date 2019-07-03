Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların başkent Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik saldırısında 44'dan fazla kişi yaşamını yitirdi.

Saldırıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Trablus'a yakın Tacura bölgesinde bulunan düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze düzenlenen ve onlarca masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olan saldırı bir insanlık suçudur. Sorumluların tespiti için derhal uluslararası soruşturma açılmalıdır. Uluslararası toplumun bu konuda bir an evvel harekete geçmesini bekliyoruz."

Kaynak: TRT Haber, AA