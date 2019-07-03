Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum'un eşi Prenses Haya'nın, kocasını terk ettiği ve İngiltere'nin başkenti Londra'da "korku içinde yaşadığı" iddiası ortaya atıldı.

İngiltere’de eğitim görmüş 45 yaşındaki Prenses Haya, 69 yaşındaki El Maktum'un 6 eşinden biri.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye göre, Prenses Haya geçtiğimiz aylarda iltica başvurusunda bulunmak için kaçtığı Almanya'dan sonra Londra'ya geçti ve burada saklanıyor.

Habere göre, Ürdün kökenli ve İngiltere eğitimli Haya, kentin merkezindeki Kensington Sarayı Bahçeleri bölgesinde 85 milyon (605 milyon TL) sterlin değerindeki bir evde yaşıyor.

Haya'nın kocasından kaçmasının arkasında, Emir'in BAE'den kaçmaya çalışırken yakalanan kızı Latife'nin yaşadıklarının arka planını öğrenmesinin olduğu iddiası da var.

Prenses’in "yakın çevresine" dayandırılan habere göre, Latife'nin geri getirilişiyle ilgili yeni bilgilere ulaşan Haya, kendisini güvende hissetmediği ülkeden kaçma kararı aldı. Haya'nın Londra'da BAE tarafından "kaçırılma" korkusu içinde yaşadığı öne sürüldü.

Londra'daki Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğinden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Diplomatik kriz çıkar mı?

BAE'nin, Haya'nın iadesini istemesi halinde İngiltere ile bu ülke arasında diplomatik bir kriz çıkabilir.

İngiliz Kraliyet ailesine yakın olduğu söylenen Haya'nın böyle bir talep karşısında, İngiliz Yüksek Mahkemesinde hakkını aramaya hazırlandığı iddia ediliyor.

Ürdün Kralı Abdullah'ın üvey kız kardeşi olan Haya'nın, bu ülke ile BAE arasında sorun çıkarma ihtimali de var.

El Maktum'un geçtiğimiz günlerde sosyal medya sitesi Instagram’daki hesabından paylaştığı belirtilen kendisine ait bir şiirde, “bir kadının ihanetine uğradığı" anlamına gelen dizeler yer almıştı. Bu da Haya'nın kaçışına gönderme olarak yorumlanmıştı. Ancak resmi Instagram sayfasında şu an böyle bir paylaşım yok.

(El Maktum'un resmi Instagram hesabı için tıklayın.)

El Maktum'un kızı Latife, bir Fransız’ın yardımıyla geçen yıl ülkeyi deniz yoluyla terk etmeye çalışırken Hindistan açıklarında yakalanmış ve geri götürülmüştü. Dünya çapında pek çok insan hakları savunucusu, Latife'nin “kendi iradesine aykırı olarak ülkeye götürüldüğünü” ve bunun bir "kaçırılma" olduğunu iddia etmişti.

El Maktum'un 3 eşinden 23 çocuğu var.

Dubai, BAE’nin 7 emirliğinin en büyüğü.

Bir başka BAE Emiri'nin oğlu Londra'da ölü bulundu

Tüm bunlar yaşanırken, BAE’den Sharjah’ın Veliaht Prensi Halid El Kasımi de Londra’daki lüks evinde hayatını kaybetti.

Haber, İngiliz basınında yer aldı. Buna göre, Sharjah Emiri Şeyh Sultan bin Muhammed El Kasımi’nin ikinci oğlu, 39 yaşındaki Veliaht Prens Halid El Kasımi, kentin lüks semti Knigthsbridge’deki evinde pazartesi sabahı ölü bulundu.

Polis kaynaklarına dayandırılan haberde, moda tasarımcısı El Kasımi’nin uyuşturucu kullanımına bağlı olarak öldüğü iddia edildi.

Polisin, ihbar üzerine gittiği evde Prens Halid'in cesediyle önemli miktarda uyuşturucu bulduğu belirtildi.

Yerel basın, Veliaht Prens'in evinde verdiği cinsel içerikli bir partide hayatını kaybettiğini öne sürdü.

ديوان صاحب السمو #حاكم_الشارقة ينعى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمى نجل صاحب السمو حاكم الشارقة الذى وافته المنية يوم امس الأثنين 28 شوال 1440 هجرية الموافق 1 يوليو 2019 ميلادية فى المملكة المتحدة pic.twitter.com/nL76jyrWU3 — @SharjahMedia (@sharjahmedia) 2 Temmuz 2019

Halid El Kasımi’nin ölümün ardından Sharjah’ta 3 gün yas ilan edildi.

Ailenin resmi internet sitesinden paylaşılan açıklamada, Prens Halid'in ölümü için "Tasarım dünyası büyük bir filozofu ve sanatçıyı kaybetti” denildi.

Veliaht Prens'in "sosyo-politik sorunları kavrayışı ve bunlara hassasiyeti" övülürken, Orta Doğu ve Batı dünyası arasındaki ilişkilere özellikle duyarlı olduğuna işaret edildi.

Sharjah Emiri Şeyh Sultan bin Muhammed El Kasımi’nin büyük oğlu ve hayatını kaybeden Veliaht Prens'in ağabeyi de 1999’da İngiltere’nin Sussex bölgesindeki aile malikanesinde aşırı dozda eroin kullanımına bağlı olarak 24 yaşında hayatını kaybetmişti.

Sharjah, BAE'yi oluşturan 7 emirlikten biri.

Kaynak: BBC, The Guardian, AA ve Reuters