Gıda fiyatlarındaki artış önlenecek. Yapısal adımlar devreye alınacak. Meyve sebzeler belediyeler aracılığıyla satılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önümüzdeki hafta belediyelerin sebze ve meyve satışına başlayacağına işaret etti. "İstanbul'da 50, Ankara'da 30 noktada süreci başlatıyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, özel bir televizyon kanalında gençlerin sorularını yanıtladı.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

Sebze-meyve fiyatlarında artış

Özellikle Ocak ayı enflasyonu da açıklandıktan sonra marjinal bir durumla karşılaştık. Ocak ayında gıdada sebze ve meyvede bir sıçrayışla karşılaştık. İnceledik ve baktık ki Antalya'da hortum olmuş bu sebepten dolayı ürünlerin fiyatında artış olmuş. Bakınca normal görünüyor fakat bir de baktık ki seraların binde iki gibi oranında zarar olmuş. Antalya'da toplam üretimin küçük bir kısmı zarar gördü. Yüzde 6,5'luk fahiş bir fiyat artışı olmuş.

Devlet olarak biz büyükşehirlerimiz başta olmak üzere bu fiyat artışlarını engellemek için önümüzdeki hafta İstanbul'da 50 Ankara'da 30'tan fazla noktada tanzim satışına başlamak üzere süreci başlatacağız. Bu adımı hızlı bir şekilde atıyoruz, atacağız.

Kaynak: TRT Haber