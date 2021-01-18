Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 19:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar’ın Irak’ta temasları sürüyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih tarafından kabul edildi.
Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyaret kapsamında geldiği Bağdat'taki görüşmelerini sürdürüyor.
Başbakan Mustafa Kazımi ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığına geçen Akar, Cumhurbaşkanı Salih tarafından kabul edildi.
Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.
Irak’taki temaslarına devam eden Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüştü. Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler de katıldı. https://t.co/I5xWPgtiwE#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/BWx6S25R2q— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 18, 2021
Etiketler: Hulusi Akar Irak
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