Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 17:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyaret kapsamında geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'taki temaslarını sürdürüyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak Savunma Bakanlığındaki görüşmenin ardından Başbakanlığa geçen Akar, burada Başbakan Mustafa Kazımi ile bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in de katıldığı görüşmede, terörle mücadele konusunda iş birliği, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Irak’ta bulunan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Irak Savunma Bakanlığındaki görüşmelerin ardından Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile bir araya geldi. https://t.co/lfroZDJDff#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/mU7q7ekpEz— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 18, 2021
Etiketler: Hulusi Akar Irak Milli Savunma Bakanlığı
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