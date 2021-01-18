Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak Savunma Bakanlığındaki görüşmenin ardından Başbakanlığa geçen Akar, burada Başbakan Mustafa Kazımi ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in de katıldığı görüşmede, terörle mücadele konusunda iş birliği, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.