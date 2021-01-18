CHP İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, mektup yazarak parti yönetimini eleştirmiş, mektupta, 4 partili anayasa görüşmelerinden, HDP ile girilen ilişkilere kadar birçok duruma tepki gösterilmişti.

Mektupta imzası olmasa da Yalova milletvekili Özcan Özel'in de vekiller ile beraber hareket ettiği iddia edilmişti.

Partiyi kurucu değerlerden uzaklaşmakla itham eden o mektuba, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan cevap geldi.

Öztrak, "Genel merkezimizin milletvekilleriyle mektuplaşarak haberleşme gibi bir geleneği yok. Arkadaşlarımızın sorunları hangi zeminlerde, genel merkezde hangi zeminlerde, diğer milletvekili arkadaşlarıyla grup başkan vekilleriyle paylaşacakları belli. Milletvekillerimizin genel başkanımızla randevu alarak görüşmelerinin önünde herhangi bir engel yok. Bugün doğmamış çocuğa don biçmenin hiçbir anlamı yok.'' dedi.