Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 16:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Uyuşturucu tacirlerine “Sokak” operasyonu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Narkotik birimleri tarafından 61 ilde 7 günde düzenlenen “Sokak” operasyonlarında, 175 kilo esrar, 78 kilo eroin ve çok sayıda uyuşturucu/uyarıcı madde ele geçirildi. 3 bin 831 kişiye adli işlem yapıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter’dan “Uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız” mesajıyla yapılan paylaşımda, 61 ilde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son 7 günde yaptıkları “Sokak” operasyonlarına ilişkin bilgi verildi.
Operasyonlarda, 175 kilo esrar, 78 kilo eroin, 41 kilo bonzai, 18 bin uyuşturucu hap, 18 kök kenevir, 77 ruhsatsız tabanca, 144 bin 145 bin lira ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ekipler, 3 bin 831 kişiye adli işlem yaptı.
Uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız! ????????— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) January 18, 2021
Son 7 gün içerisinde Narkotik Birimlerimizce gerçekleştirilen “SOKAK” operasyonlarında;#polis #narkotik pic.twitter.com/Vbrple8rbU
Etiketler: Uyuşturucu Emniyet Genel Müdürlüğü
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