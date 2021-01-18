Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter’dan “Uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız” mesajıyla yapılan paylaşımda, 61 ilde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son 7 günde yaptıkları “Sokak” operasyonlarına ilişkin bilgi verildi.

Operasyonlarda, 175 kilo esrar, 78 kilo eroin, 41 kilo bonzai, 18 bin uyuşturucu hap, 18 kök kenevir, 77 ruhsatsız tabanca, 144 bin 145 bin lira ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekipler, 3 bin 831 kişiye adli işlem yaptı.