Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Putin'in ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin, Soçi'de dördüncü kez bir araya geldikleri Suriye konulu zirve ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Akar, yaptığı açıklamada "İyi çalışmalar yapıldı. Her şey güzel olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Soçi'de dördüncü kez bir araya geldi.

Liderler, düzenlenen Suriye konulu zirvede imzaladıkları ortak açıklamada, Suriye'de terörle mücadele kisvesi altında sahada yeni gerçeklikler yaratılması, ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile komşu ülkelerin milli güvenliğini zayıflatmayı amaçlayan ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılıklarını yineledi.

Kaynak: TRT Haber