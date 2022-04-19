Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 01:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar'dan, şehit Üsteğmen Ömer Delibaş için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş için taziye mesajı yayımladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından taziye için paylaşım yapıldı.
Mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 18 Nisan'da şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadesi yer aldı.
"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Delibaş'ın fotoğrafına da yer verildi.
April 18, 2022
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar Şehit
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