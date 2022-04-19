Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan asker için taziye mesajları
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş şehit oldu. Siyasiler, şehit asker için taziye mesajları yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş için taziye mesajı yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman askerimiz Üsteğmen Ömer Delibaş'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.
#PençeKilit operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman askerimiz Üsteğmen Ömer Delibaş’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) April 18, 2022
Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/XCHheF2Hfh
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop da taziye için sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
Paylaşımında, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit düşen Kahraman askerimiz Üsteğmen Ömer Delibaş'a Cenab'ı Hak'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.
#PençeKilit operasyon bölgesinde şehit düşen Kahraman askerimiz Üsteğmen Ömer Delibaş'a Cenab'ı Hak'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) April 18, 2022
Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/F2N6msWKy6
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından taziye için paylaşım yapıldı.
Mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 18 Nisan'da şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadesi yer aldı.
"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Delibaş'ın fotoğrafına da yer verildi.
April 18, 2022
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