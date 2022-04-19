Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş için taziye mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman askerimiz Üsteğmen Ömer Delibaş'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

#PençeKilit operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman askerimiz Üsteğmen Ömer Delibaş’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum.



Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/XCHheF2Hfh — Fuat Oktay (@fuatoktay) April 18, 2022

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop da taziye için sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Paylaşımında, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit düşen Kahraman askerimiz Üsteğmen Ömer Delibaş'a Cenab'ı Hak'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

#PençeKilit operasyon bölgesinde şehit düşen Kahraman askerimiz Üsteğmen Ömer Delibaş'a Cenab'ı Hak'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.



Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/F2N6msWKy6 — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) April 18, 2022

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından taziye için paylaşım yapıldı.

Mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 18 Nisan'da şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadesi yer aldı.

"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Delibaş'ın fotoğrafına da yer verildi.