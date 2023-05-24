Bakan Akar'dan depremzedelere yönelik sözlere tepki: Büyük bir ahlaksızlık, terbiyesizlik

Bakan Akar, Kırıkhan Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde vatandaşlarla görüştü, Küçük Sanayi Sitesi’nde esnafla buluştu, Hassa’ya bağlı Aktepe Mahallesi'nde halkla bir araya geldi.

Akar, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerinde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa, geride kalanlara sabır diledi.

Depremin ilk anından itibaren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, tüm bakanların, valilerin, ilgili kurum ve kuruluşların süratle çalışmalarına başladığını, Türk Silahlı Kuvvetlerinin de tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Akar, Kayseri’deki yoğun kar yağışına rağmen nakliye uçaklarının arama kurtarma ekiplerini alıp bölgeye taşıyabilmek için tüm riskleri alarak muharebe şartlarında kalkış yaptığını söyledi.

Bakan Akar, tüm devletin askeriyle siviliyle depremzedelerin, 85 milyonun da devletinin yanına koştuğunu ifade etti.

Hatay’da görevli helikopter pilotu bir kadın subayın yaşadıklarına değinen Akar, şöyle konuştu:

"Çocuğuyla beraber Antakya’da yaşıyordu. Enkazdan çıktı, çocuğunu akrabalarının yanına gönderdi ve üsteğmenimiz hemen helikopterinin başına koştu, fitneye, fesada fırsat vermemek lazım. Bu millet büyük ve asil bir millet. Kederde, kıvançta bir ve beraber. 85 milyon biriz ve beraberiz. Buradaki yaraları biz sardık, sarmaya devam edeceğiz. Bir ülkenin başına bir felaket geldiği zaman yaraları o milletin evlatları sarar, başkaları değil. Bu yaraları biz saracağız."

"Depremzedeler başımızın tacı"

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin otelde misafir ettiği depremzedeleri çıkarma kararını hatırlatarak buna tepki gösteren Akar, "Her şey normalleşinceye kadar yurtlarda, pansiyonlarda, otellerde nerede kalıyorsa kardeşlerimiz kalacak. Onlar bizim başımızın tacı. Yaralar sarılıncaya, her şey normalleşinceye kadar onlarla beraberiz." ifadelerini kullandı.

Aynı şekilde deprem bölgesinde de kimsenin yalnız olmadığını vurgulayan Akar, devletin sonuna kadar vatandaşlarıyla olacağını, vatandaşının emrinde olduğunu söyledi.

Mehmetçiğin depremin ardından bugüne kadar bölgede toplam 12 milyon 870 bin ekmek, 6 milyon 800 bin sıcak yemek, 9 milyon kumanya dağıttığını aktaran Akar, "Mehmetçik varını yoğunu ortaya koydu, yaraları sarmak için elinden ne geldiyse yaptı. Mehmetçik milletinin emrinde." dedi.

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan, tüm engellerin ancak böyle aşılabileceğini ifade eden Akar, "Bazı ahlaksızlar, terbiyesizler deprem bölgesindeki kardeşlerimize 'niye onlara oy verdiniz' diyecek kadar küçüldüler, seviyesizleştiler. Bu gerçekten büyük bir ahlaksızlık, terbiyesizlik. Seçimlerde konu parti değil zihniyet meselesi. Milli ve yerli duruş ile onun karşısında bir duruş var." diye konuştu.

Milli duruşun önemine işaret eden Akar, "Teröristlerle iltisaklı olan siyasi ne diyor? '10 binler 100 binler tahliye için gün sayıyor' diyor. Kandil ne diyor, açık ve net şekilde 'Bizim adayımız Kılıçdaroğlu' diyor. Bunların görülmesi, anlaşılması lazım. Terörle mücadeledeki kazanımlarımızdan geriye dönülmesi yeniden şehitlerin gelmesi, annelerin gözyaşları demek. Bunları bilelim." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, istikrarın önemine dikkati çekerek, "Milletimiz bunun farkında, onun için de Cumhur İttifakı’na gerekli desteği verdi ve Meclis’teki çoğunluğu sağladı. Cumhurbaşkanımızın da yeniden seçilmesinin ardından artık tam yol ileri." diye konuştu.

Milletin ferasetine güvendiklerini ve milletin yanlışa müsaade etmeyeceğine yönelik inancını dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Batı’daki gazeteler, dergiler, televizyonlar Türkiye ve Cumhurbaşkanımızın aleyhinde yayın yapıyor. Niçin? Muhalefet başa gelsin. Neden? Çünkü onlar söz verdi, her şeyi yapacak. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye söz dinleyen değil, sözü dinlenen bir Türkiye."

Öte yandan Akar, Antakya NATO Çadır Kenti'nde oluşturulan Milli Eğitim Bakanlığının Hatay Destekleme ve Yetiştirme Kursu Merkezini de ziyaret etti. Milli Savunma Bakanlığının katkılarıyla oluşturulan merkezde, ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin konaklamalarının yanı sıra eğitim görmeleri için okul ve derslik bulunuyor.