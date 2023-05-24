Bakan Soylu: 1 milyon sığınmacının geri dönüşü sağlanacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cerablus'ta düzenlenen "Gönüllü, Güvenli, Onurlu Geri Dönüş Projesi Temel Atma Töreni"ne katıldı.

Burada konuşan Soylu, Suriye'de yaşananlardan dolayı 2011'den itibaren 6 milyon 800 bin kişinin ülkesini terk etmek zorunda kaldığını, 14 milyon kişinin insani yardıma muhtaç hale geldiğini ve en az 500 bin kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Suriye'deki dramı ortadan kaldırmak, terör örgütlerini bölgeden uzaklaştırmak için çalıştıklarını belirten Soylu, "Öncelikle bu bölgenin güvenli hale getirilmesi birinci hedefti. İçerisinde bulunduğumuz bölgede Fırat Kalkanı Harekatı yapıldı. Bu projenin olacağı bölgelerde birçok harekat yapıldı ve bu bölge terörden arındırılarak güvenli hale getirildi. O tarihten bugüne kadar burada hayatın normalleşmesi için el birliğiyle büyük bir mücadele sürdürülmektedir." dedi.

Soylu, Zeytin Dalı ve Bahar Kalkanı harekatlarının gerçekleştirildiği İdlib ve Afrin'de yaklaşık 107 bin briket ev yapıldığını, bölgede 6 milyon kişinin yaşadığını kaydetti.

Bakan Soylu, terörden arındırılan bölgelere organize sanayi bölgeleri ve imalathaneler de kurulduğunu anlattı.

"Bütün maliyetlerini ve projesini Katar Devlet Kalkınma Fonu üstlendi"

Bir yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Temim'in bugün temeli atılacak konutlar için ilk görüşmeyi gerçekleştirdiğini aktaran Soylu, "Türkiye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin, bu bölgede yapılacak güvenli evlere getirilmesi için ilk adım atıldı. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde yaklaşık bir yıl içinde 9 alan belirlendi. Bütün maliyetlerini, bütün projesini Katar Devlet Kalkınma Fonu’nun üstlendiği bu önemli adım için Nisan 2023'te AFAD Başkanlığı ile Katar Devlet Kalkınma Fonu arasında bir protokol imzalandı." bilgisini verdi.

Bakan Soylu, "İlk atılan adım olarak toplam 28 bin 681 konutun, ilk etabı 5 bin konutluk temelin atılmasına hep beraber şahitlik edeceğiz. Bu projenin tamamını karşılayan Katar Kalkınma Fonu’nun organizasyonuyla birlikte bu bölgede toplam yapılacak konut miktarı 9 ayrı planlanmış, projelendirilmiş noktada 240 bin konuttur." diye konuştu.

"İlk 5 bin konut bu yıl bitmeden tamamlanacak"

Türkiye'den onurlu, gönüllü ve güvenli geri dönüşlerin sağlanacağını vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Bu proje, insanlık tarihinin konuşabileceği en onurlu projedir. Yüzde 60'ı 60 metrekare, 80 metrekare ve 100 metrekare olacak bu konutlar, bu proje dahilinde yürütülecek ve ilk 5 bin konut bu yıl bitmeden tamamlanacaktır. Burada dünyaya örnek bir adım atılmaktadır. İnsani yardımın bir bölgede nasıl kalkınmaya dönüştüğü gösterilmektedir. Bu proje, sadece konut projesi değildir. Bu projenin içerisinde tarım arazileri, ticaret tesisleri, üretim-sanayi tesisleri ve eğitimden sağlığa kadar tüm sosyal donatılar bulunmaktadır. Göreceksiniz ki bu öyle bir başlangıç oluyor ki dünyada ekilen nefret tohumlarını ortadan kaldıracak."

"Bu bölge, bölgemizin en önemli cazibe merkezlerinden birisi haline gelecek"

Soylu, bir Müslüman olarak sırtlarını dünyanın ve kardeşlerinin sorunlarına dönemeyeceklerinin altını çizerek, 12 yıldır dünyanın kanayan yarasına seyirci kalmadıklarını söyledi.

Türkiye'den onurlu, güvenli ve gönüllü geri dönüş için 12 ilde, 12 ayrı ofis oluşturulduğunu bildiren Soylu, şöyle devam etti:

"Türkiye'de bulunan Suriyeli kardeşlerimizin sivil toplum kuruluşlarıyla, kanaat önderleriyle tam bir yıldır bunun çalışması yapılmaktadır. Kardeşlerimizin sayesinde burada yeni hayatlar yeşerecektir. Bu bölgeler savaşın, karmaşıklığın, kaosun değil ümidin, geleceğin bölgesi olacaktır. Allah izin verirse yaklaşık 2,5-3 yıllık zaman dilimi içinde 240 bin konut ve 1 milyon insan bu bölgede yerleşime başlayacak, hayatına devam edecek, üretimini, eğitimini sağlayacak ve bu bölge, bölgemizin en önemli cazibe merkezlerinden birisi haline gelecektir."

"Dünyada yeni bir dönem başlamaktadır"

Katar'ın, yaptığı bu hamle ile vicdan ve kardeşliği bütün dünyaya haykırdığını ifade eden Soylu, "Dünyada yeni bir dönem başlamaktadır. Mağdurlar ve mazlumlar yalnız değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, projenin gerçekleşmesine ve büyük insanlık dramının sonlanmasına liderlik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Temim ile finansmanı sağlayan Katar Kalkınma Fonu’na teşekkür etti.

AFAD Başkanı Yunus Sezer de Suriyelilerin bulundukları bölgelerde daha iyi şartlarda yaşamaları için paydaşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla beraber briket ev, çadır gibi birçok yardım faaliyetinde bulunduklarını belirtti.

Temeli atılacak konutların hayırlı olmasını dileyen Sezer, projede emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

"Suriyeli kardeşlerimize onurlu bir hayat sunmak için buradayız"

Katar Kalkınma Fonu Genel Müdürü Khalifa Al-Kuwari ise törende bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu proje, Suriyeli sığınmacıların tekrar vatanlarına, topraklarına dönmeleri açısından çok önemlidir." dedi.

Katar Kalkınma Fonu olarak projede olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Al-Kuwari, "Suriyeli kardeşlerimize onurlu bir hayat sunmak için buradayız. Bu yapacağımız kent hastanelere, okullara, altyapıya sahip olacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edilerek ilk konutların temeli atıldı.

Bakan Soylu, soruları yanıtladı

Soylu, törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve Katar'ın işbirliğinin bölgede kanayan yarayı durduracağının altını çizen Soylu, şunları kaydetti:

"Bu bölgede tam 240 bin konut yapılacak. 9 ayrı bölge ve Resulayn, Tel Abyab, Cerablus, El Bab bölgelerinde yapılacak konutlar 60, 80 ve 100 metrekare olacak. Türkiye’de yaşayan 3 milyon 381 bin Suriyeli kardeşimiz buraya gönüllü, onurlu ve güvenli geri dönüşü yaptıkları andan itibaren bu konutlarda oturabilecekler. Buradaki iş ve eğitim imkanlarından istifade edebilecekler."

Bir soru üzerine daha önce yapılan briket evlerin 25 metrekare olduğunu hatırlatan Soylu, inşa edilen konutlarla bölgede kalıcı bir şehir yapıldığını söyledi.

Soylu, "Kalıcı konutlara yerleşimde, öncelik Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılara mı yoksa bölgedekilere mi verilecek?" sorusu üzerine önceliğin tamamen Türkiye'deki sığınmacılara verileceğini vurguladı.

Bugüne kadar 554 bin gönüllü dönüş sağlandığını bildiren Soylu, "Şu anda bu projeyle ilgili bir yıldır yaptığımız çalışmalarda, gönüllü ve onurlu bu güvenli alana geri dönüş konusunda ciddi talep söz konusu." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, geri dönüşlerin oluşturulan güvenli bölgelere olacağını kaydetti.​​​​​​​