Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile geldiği Kaş'ta soruları yanıtladı.

Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Biz diyalogdan yanayız"

18 ada Yunanistan tarafından anlaşmalara aykırı şekilde silahlandırılmış. Bunlar gerginliği tırmandırıyor, karşılıklı diyaloğu yok ediyor. (Yunanistan) Gerginliği artırıcı, tırmandırıcı, provokatif davranışların mutlaka bir tarafa bırakılması lazım. Biz diyalogdan yanayız. Buradaki sorunlarımızın barışçıl yöntemlerle siyasi çözümlere kavuşmasını arzu ediyoruz.

"Gerginliğin özellikle Yunanistan'a bir yararı yok"

Bizim anlayışımıza göre gerginliğin, kışkırtıcılığın, provokasyonun hiç kimseye, özellikle Yunanistan'a bir yararı yok. Güvenilen dağlara karlar yağmadan bizim bir an önce diyalog kapılarını açmamız ve karşılıklı diyalogla problemleri çözmeye çalışmamız lazım.

"Sayın Macron'un politikalarının iflas ettiği açık seçik görülüyor"

Yunan halkının, Macron liderliğindeki girişimlere kapılmaması, Macron'un kendini kurtarma operasyonlarına meze olmaması lazım. Sayın Macron'un politikalarının iflas ettiği açık seçik görülüyor. Bunu örtbas etmek için kendince bazı roller kapmaya çalışmakta.

Yunanistan Cumhurbaşkanının Meis ziyareti

Sanki kutlama için başka ada kalmamış gibi bunlara geliniyor. Bunlar tabii bizleri rahatsız eder.

Oruç Reis gemisinin faaliyetleri

Plan çerçevesinde ileri geri hareketler olacaktır. Oradaki haklarımızdan vazgeçilmesi söz konusu değil.

NATO'daki görüşmeler

Diyalogla, müzakerelerle problemlerimize siyasi çözüm bulmaktan yanayız. Bu çerçevede her türlü girişimi destekliyoruz.

Dördüncü toplantıya ev sahipliği yapmaya hazırız, buyursunlar gelsinler. Haklıyız, görüşmekten çekinmeyiz.

Macron'un ifadeleri

Bu ve benzer söylemler fitne çalışmasıdır. Bu fitne çalışmalarının da asil milletimizin zihninde hiçbir karşılığı yoktur.

Bakan Akar ve komutanlar Kaş'ta

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Kaş’a geldi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, Kaş Kaymakamlığını ziyaret etti.

Kaymakam Şaban Arda Yazıcı ile görüşen Akar ve TSK komuta kademesi, daha sonra Hükümet Caddesi'nden yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na indi.

Burada Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker’i anma törenine katılan Akar ve komutanlara vatandaşlar yoğun sevgi gösterilerinde bulundu.

Akar ve komutanlar, daha sonra Kaş Deniz Gözetleme Karakol Komutanlığını ziyaret ederek personelle bir araya geldi.