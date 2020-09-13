Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Antalya’nın Kaş ilçesinde bir dizi temaslarda bulundu. Akar Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katıldı. Tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar, Doğu Akdeniz’deki gerilime yönelik şunları söyledi:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Biz her zaman diyalogdan yanayız. Bu konuda iyi komşuluk ilişkilerinin gereği neyse onları yaptık karşı taraftan da aynı şeyi bekliyoruz. pic.twitter.com/IuWGGKNnBw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 13, 2020

"Karşılık verildiği takdirde barış ve istikrarı birlikte sağlarız"

“Biz her zaman diyalogdan, siyasi çözümden barıştan yanayız. Bİz iyi komşuluktan yanayız. Bu konuda iyi komşuluk ilişkilerinin gereği neyse onu yaptık. Karşı taraftan da aynı şeyi bekliyoruz. İyi komşuluk ilişkileri yürütmek istiyoruz. Bizim yaklaşımımıza karşılık verildiği takdirde bir an önce bölgenin barış ve istikrar bölgesi olmasını hep birlikte sağlarız. Bundan da memnuniyet duyarız.”

