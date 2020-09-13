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Yıldırım-11 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Yıldırım-11 Herekol Operasyonu kapsamında Şırnak-Siirt arasındaki bölgede 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Siirt Herekol bölgesinde başlatılan Yıldırım-11 Herekol Operasyonu genişletilerek devam ediyor. Şırnak - Siirt arasındaki bölgede Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon sürüyor.
54 terörist etkisiz hale getirildi
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 54 terörist etkisiz hale getirilmişti, 24 işbirlikçi yakalanmıştı, 112 mağara, sığınak ve depo imha edilirken çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi de ele geçirilmişti.
Etiketler: Yıldırım 11 Operasyonu son dakika İçişleri BakanlığıSon Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 15:00
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