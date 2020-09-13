Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Siirt Herekol bölgesinde başlatılan Yıldırım-11 Herekol Operasyonu genişletilerek devam ediyor. Şırnak - Siirt arasındaki bölgede Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon sürüyor.

54 terörist etkisiz hale getirildi



Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 54 terörist etkisiz hale getirilmişti, 24 işbirlikçi yakalanmıştı, 112 mağara, sığınak ve depo imha edilirken çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi de ele geçirilmişti.