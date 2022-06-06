Milli Savunma Bakanu Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile görüştü.

Akar ve Reznikov'un görüşmesinde, A400M (Koca Yusuf) uçaklarının Türkiye'ye güvenli şekilde gelmesi gündemdeydi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar tarafından; Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerimiz ve A400M uçaklarımızın Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu. pic.twitter.com/wYMURWvkMQ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 6, 2022

Ayrıca iki bakan, Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerin yurda emniyetli şekilde ulaşması konusu da görüştü.