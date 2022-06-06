Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 14:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile görüştü. İkilinin görüşmesinde, Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemiler ve A400M uçaklarının Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması üzerinde duruldu.
Milli Savunma Bakanu Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile görüştü.
Akar ve Reznikov'un görüşmesinde, A400M (Koca Yusuf) uçaklarının Türkiye'ye güvenli şekilde gelmesi gündemdeydi.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar tarafından; Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerimiz ve A400M uçaklarımızın Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu. pic.twitter.com/wYMURWvkMQ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 6, 2022
Ayrıca iki bakan, Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerin yurda emniyetli şekilde ulaşması konusu da görüştü.
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı Ukrayna
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