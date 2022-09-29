Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 19:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı ile Kubrakov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede Ukrayna limanlarından yapılan tahıl sevkiyatı konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından ayrıca İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezinde iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi.
Etiketler: Hulusi Akar Ukrayna
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