Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlıkta bir araya geldiği sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı.

Huzur ve mutluluğun temel kaynağının sağlık olduğunu söyleyen Akar, sağlık çalışanlarının çok önemli ve kutsal bir görevi yerine getirdiğini anlattı.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede sağlık çalışanlarının mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalıştığını söyleyen Akar, salgının Türkiye'de etkisinin azaltılmasında en büyük payın sağlık çalışanlarında olduğunu anlattı.

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Ebediyete intikal eden sağlık personelini rahmetle yad etti

Sağlık çalışanlarının bu süreçteki çaba, gayret ve fedakarlıklarının her türlü takdirin üzerinde olduğuna dikkat çeken Bakan Akar, Mehmetçiğin olduğu her yerde onlarla omuz omuza görev yapan askeri sağlık çalışanlarının yerlerinin ayrı olduğunu söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kutsal vazifelerini yerine getirirken şehit olan sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm şehitleri, ebediyete intikal eden sağlık personelini rahmet, gazileri minnetle yad etti.