Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bosna Hersek ziyaretinin ardından Kosova'ya geçti.

Resmi ziyaret kapsamında geldiği başkent Priştine'de ilk olarak Savunma Bakanlığına giden Akar, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj tarafından askeri törenle karşılandı.

Bandonun iki ülke ulusal marşlarını çalmasının ardından Bakan Akar, tören kıtasını selamladı. Törenin ardından iki bakan baş başa görüştü, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Görüşme sonrası gerçekleştirilen ortak basın toplantısında konuşan Akar, "Değerli dostum" diye hitap ettiği Mehaj'a sıcak karşılamadan dolayı teşekkür etti.

"Yapıcı ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdik"

Akar, görüşmelerde, Türkiye ve Kosova arasındaki gelişmeleri ele aldıklarını dile getirerek, "Son derece kapsamlı, yapıcı ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Kosova'nın bizim çalışmalarımızda özel ve önemli bir yeri vardır"

Tarihi geçmişi ve ortak değerleri olan iki ülke arasındaki ilişkileri "önemli" olarak nitelendiren Akar, şunları söyledi:

"Türkiye, bir Balkan ülkesi olarak Balkanlar'daki gelişmeleri yakından takip etmek durumundadır. Doğal olarak Kosova'nın da bizim çalışmalarımızda özel ve önemli bir yeri vardır. İlişkilerimizi, iş birliğimizi daha da geliştirmek, bu konuda olabildiğince somut destek sağlamak için devamlı görüşerek çözümler arıyoruz. Kosova'nın barış, istikrar, egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruyarak hayatiyetini sürdürmesi konusu bizler için çok önemli. Kosova'nın bağımsızlığını ilan etmesi, hemen ardından Türkiye'nin Kosova'yı tanımasıyla başlayan bu süreç son derece yapıcı ve başarılı bir şekilde devam etmektedir. Bir tarafta ekonomik konular dahil ilişkiler gelişirken diğer taraftan da askeri konularda iş birliğimizi sürdürüyoruz. Savunma, güvenlik ve savunma sanayii alanlarındaki iş birliğimiz her geçen gün gelişmekte. Bunu da büyük bir memnuniyetle izlemekteyiz."

FETÖ ile mücadele

Kosova'nın Avrupa Atlantik kurumlarıyla ilişkisinin gelişmesine yönelik de Türkiye'nin katkılarına dikkati çeken Akar, "Geçtiğimiz aylarda maalesef kuzeyde bazı sıkıntılar oldu, gerilim biraz yükseldi. Bunu endişe ile takip ettik ama geldiğimiz noktada oradaki durumun sakinleşmesini de büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. Priştine ve Belgrad diyaloğunun çok önemli olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu diyalogla birlikte bölgedeki barış ve istikrarın gelişmesi için yapılan çalışmaları da tamamen destekliyoruz" dedi.

Akar, FETÖ ile mücadele konusuna da değinerek, "FETÖ ile mücadelenin burada somut şekilde sonuçlanması için karşılıklı görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu sadece ülkemiz için değil aynı zamanda Kosova için de bir tehdide dönüşebilir. Bunun da sizler tarafından bilinmesini arzu ediyoruz. Bu konuda Kosovalı dostlarımızdan somut adımlar bekliyoruz" diye konuştu.